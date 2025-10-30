В Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга найден труп женщины без головы

В Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга нашли труп женщины без головы. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение о жуткой находке поступило в дежурную часть ОП №4.

"Страшная картина предстала перед глазами екатеринбуржца, занимающегося по утрам пробежками по лесопарковой зоне. Выехавшие на место ЧП сотрудники территориального ОВД поступившую информацию подтвердили. Тело женщины было полностью нагим и находилось недалеко от АЗС", - отметил полковник Горелых.

По его данным, на одном из пальцев жертвы сыщики обнаружили кольцо.

"Тщательно изучается информация о безвестных исчезновениях женщин и других возможных происшествиях, которые могли бы иметь отношение к данному инциденту", - добавил Валерий Горелых.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по факту обнаружения тела женщины в Юго-Западном лесопарке возбуждено дело по статье "Убийство". При осмотре были установлены признаки криминальной смерти.

Сейчас выясняются все обстоятельства. Устанавливается личность женщины, а также лицо, причастное к ее смерти. Уже проведен осмотр места происшествия, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

"В рамках расследования будут изъяты и проанализированы записи видеокамер наружного наблюдения, находящихся в районе, прилегающем к месту происшествия", - добавили в СК.