СМИ: Драгоценности, украденные из Лувра, пытались продать через даркнет

Воры, ограбившие Лувр, пытались продать украденное израильской охранной фирме CGI Group через даркнет, сообщает Bild.

Как рассказал изданию глава фирмы Цвик Наве, спустя пять дней после ограбления Лувра через официальный сайт CGI Group с ними связался человек, представившийся представителем грабителей. "Он уточнил, будем ли мы вести переговоры в даркнете о покупке украденных произведений искусства и подчеркнул, что у нас есть 24 часа на ответ", - сообщил Наве.

CGI Group согласилась на предложение, в результате переговоров удалось выяснить, что у неизвестного есть "как минимум часть украденных вещей", пишет РИА Новости. Об этом немедленно сообщили соответствующим органам власти в Париже, однако "бюрократические проволочки" помешали вернуть хотя бы часть произведений искусства, заявил Наве.

Ограбление Лувра в Париже произошло 19 октября. Трое преступников в масках попали в здание через грузовой лифт, чтобы добраться до комнаты в галерее Аполлона. Разбив окна, двое проникли внутрь, а третий остался снаружи. Воры похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины, включая колье, брошь и диадему. После этого они скрылись на автомобиле. Один из экспонатов — поврежденную корону императрицы Евгении де Монтихо — удалось найти. Ущерб от ограбления Лувра оценивается в €88 млн.

26 октября были задержаны два подозреваемых по делу об ограблении Лувра. Позже были задержаны еще пять новых подозреваемых. Восемь драгоценных экспонатов, похищенных из музея, до сих пор не найдены.