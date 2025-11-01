Следователи ищут пенсионера с остановки "Самоцветный бульвар" в Екатеринбурге, пострадавшего от подростков

Следователи разыскивают пенсионера из Екатеринбурга, которого на прошлой неделе избили подростки. Инцидент произошел на остановке "Самоцветный бульвар" у торгового центра по улице Академика Шварца, 1.

"Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). В ходе предварительного следствия имеется необходимость в установлении личности мужчины, пострадавшего от действий указанных несовершеннолетних", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе областного СКР.

Пожилому екатеринбуржцу предлагают лично обратиться в следственный отдел по Чкаловскому району (улица Братская, 14), или позвонить в следственное управление СКР по Свердловской области:

дежурный по следственному управлению 8(343)297-71-61;

контактный телефон старшего следователя следственного отдела по Чкаловскому району города Екатеринбург Алексея Игоревича Козманова, расследующего уголовное дело: 8-922-186-60-02.

Аналогичная просьба и к тем, кто располагает полезной информацией о личности и (или) местонахождении пострадавшего. Конфиденциальность гарантируется.