В Екатеринбурге суд отправил в СИЗО подростка, избившего пенсионера на остановке

Чкаловский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения 14-летнему подростку, избившему пенсионера на остановке.

Напомним, что на днях группа подростков напала на пожилого мужчину на остановке "Самоцветный бульвар". По данным следствия, мужчина сделал школьникам замечание за их вызывающее поведение. Избиение подростки снимали на видео, а после выложили в интернет.

Подросток 2011 г.р. обвиняется по ч. 2 ст. ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский областной суд в течение трех суток.

Напомним, что ситуацией заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Он запросил доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.