В Екатеринбурге подростки избили мужчину

Ситуацией заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Он запросил доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

В Екатеринбурге группа подростков избила взрослого мужчину. По данным регионального управления СКР, причиной конфликта могла стать просьба пострадавшего не нарушать общественный порядок, передает корреспондент Накануне.RU .



