В Екатеринбурге подростки избили мужчину
В Екатеринбурге группа подростков избила взрослого мужчину. По данным регионального управления СКР, причиной конфликта могла стать просьба пострадавшего не нарушать общественный порядок, передает корреспондент Накануне.RU.
Следком возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Ситуацией заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Он запросил доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.