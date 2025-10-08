08 Октября 2025
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Для обвиняемого в убийстве тагильской школьницы запросили пожизненный срок

Процесс по уголовному делу жителя Нижнего Тагила Владимира Александрова, обвиняемого в изнасиловании и убийстве школьницы, близится к завершению. Прокуратура запросила для него пожизненный срок.

Как сообщалось ранее, 31 августа 2024 года 11-летняя Анастасия ушла на прогулку, но домой так и не вернулась. С заявлением о пропаже ребенка обратился отец школьницы. 3 сентября девочку обнаружили мертвой в подвале дома на улице Юности.

Силовики задержали подозреваемого в аэропорту Москвы, а затем этапировали в Екатеринбург. Им оказался житель Нижнего Тагила 1984 года рождения, ранее судимый за преступления против собственности и половой свободы. Он был отправлен под арест. В ходе расследования выяснилось, что незадолго до убийства школьницы уралец надругался над женщиной.

Владимир Александров в суде(2024)|Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня, 8 октября, состоялись судебные прения по данному делу. Гособвинитель попросил суд назначить Александрову наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима.

Приговор будет вынесен позже Свердловским областным судом. Напомним, что сам обвиняемый хотел, чтобы его дело рассматривали присяжные заседатели.

школьница, убийство, прокуратура, гособвинение, суд, Нижний Тагил


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

