Для обвиняемого в убийстве тагильской школьницы запросили пожизненный срок

Процесс по уголовному делу жителя Нижнего Тагила Владимира Александрова, обвиняемого в изнасиловании и убийстве школьницы, близится к завершению. Прокуратура запросила для него пожизненный срок.

Как сообщалось ранее, 31 августа 2024 года 11-летняя Анастасия ушла на прогулку, но домой так и не вернулась. С заявлением о пропаже ребенка обратился отец школьницы. 3 сентября девочку обнаружили мертвой в подвале дома на улице Юности.

Силовики задержали подозреваемого в аэропорту Москвы, а затем этапировали в Екатеринбург. Им оказался житель Нижнего Тагила 1984 года рождения, ранее судимый за преступления против собственности и половой свободы. Он был отправлен под арест. В ходе расследования выяснилось, что незадолго до убийства школьницы уралец надругался над женщиной.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня, 8 октября, состоялись судебные прения по данному делу. Гособвинитель попросил суд назначить Александрову наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима.

Приговор будет вынесен позже Свердловским областным судом. Напомним, что сам обвиняемый хотел, чтобы его дело рассматривали присяжные заседатели.