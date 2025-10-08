Mash: Владельцы новых Lada Largus массово жалуются на проблемы с рулевым управлением

Владельцы новых Lada Largus массово жалуются на проблемы с рулевым управлением, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, с наступлением холодов руль автомобилей начало сильно закусывать.

По словам автовладельцев, дилеры отправляют их на завод, а там советуют сменить жидкость в ГУР на более вязкую, но эффект от этого минимальный.

Отмечается, что уже отправлено официальное письмо в "Автоваз" с просьбой проверить качество компонентов. Еще одно направили в Росстандарт, чтобы инициировать отзывную кампанию при необходимости.

В "Автовазе" заявили, что статистика гарантийных обращений по всем вопросам, связанным с рулевым управлением Largus, носит "единичный характер". Спорные случаи отрабатываются на базе дилеров с вовлечением представителей компании.

Ранее сообщалось, что общественники намерены добиваться полноценной отзывной кампании автомобилей Lada Vesta "АвтоВАЗа" после дорожно-транспортного происшествия 18 сентября во Владимирской области с машиной этой марки.

Как заявил автоблогер и юрист Александр Шумский, это первый зафиксированный случай серьезной аварии после признанной технической особенности у машин "АвтоВАЗа".

Машина потеряла управление и вылетела с дороги из-за заблокировавшегося на ходу руля. Женщина-водитель с тяжелыми травмами позвоночника была доставлена в больницу, ее ждет операция.