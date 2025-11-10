"АвтоВАЗ" разблокировал продажи ограниченной партии Lada Largus
"АвтоВАЗ" возобновил продажи в дилерской сети ограниченной партии Lada Largus, которая требовала дополнительной проверки одного из клапанов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Ранее Росстандарт заявил, что продажи новых автомобилей Lada Largus приостановлены с 21 октября из-за проблем с рулевым управлением. Ограничение продаж введено до завершения полного анализа причин неисправности, который проводят "АвтоВАЗ" и поставщик гидроусилителя рулевого управления.
В результате испытаний было выявлено, что специальная жидкость от одного из поставщиков, используемая в работе клапана, с течением времени может проявлять сниженные показатели вязкости, что приводит к необходимости дополнительного прогрева авто перед началом движения, заявили в "АвтоВАЗе".
Компания также сообщила, что разработала рекомендации для дилеров, готовит сервисную кампанию для этой партии.
В октябре водители жаловались на затруднение при вращении рулевого колеса в новых Lada Largus, особенно в холодную погоду по утрам, когда гидроусилитель не успевал прогреться.
А в сентябре общественники пытались добиться отзывной кампании автомобилей Lada Vesta "АвтоВАЗа" после дорожно-транспортного происшествия, которое, возможно, было вызвано блокировкой руля.