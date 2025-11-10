Росстандарт: продажа Lada Largus ограничена из-за проблем в рулевом управлении

Продажи новых автомобилей Lada Largus приостановлены с 21 октября из-за проблем с рулевым управлением.

Об этом заявляет Росстандарт со ссылкой на данные дилерской сети. Ограничение продаж введено до завершения полного анализа причин неисправности, который проводят "АвтоВАЗ" и поставщик гидроусилителя рулевого управления.

В ведомстве отметили, что при обращениях владельцев выполняется гарантийный ремонт, сообщает РИА "Новости".

В октябре водители жаловались на затруднение при вращении рулевого колеса в новых Lada Largus, особенно в холодную погоду по утрам, когда гидроусилитель не успевал прогреться.