Учёные из Сибири объяснили важность исследований нобелиатов по физике

Учёные Института физики полупроводников Сибирского отделения РАН объяснили важность присуждения Нобелевской премии по физике именно за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в сверхпроводящей электрической цепи. Награду дали Джону Кларку, Мишелю Деворе и Джону Мартинису.

Работы лауреатов показали, что квантовое туннелирование (проникновение сквозь непреодолимый барьер) может проявляться не только на уровне элементарных частиц, атомов, молекул, но и в виде управляемого макроскопического электрического тока в сверхпроводящей цепи. Также нобелиаты продемонстрировали, что энергия в такой системе квантована, то есть принимает только определенные значения, по аналогии с энергией электрона в атоме.

Проше говоря, речь идёт о том, что законы квантового мира могут проявляться и в обычных, "видимых" электрических схемах. Учёные доказали, что в сверхпроводящей цепи ток может "просачиваться" через непроводящий барьер (явление называется квантовым туннелированием) и что энергия в такой цепи передаётся порциями, как у атомов, сообщает пресс-служба института.

Британо-американскому физику Джону Кларку 83 года, он профессор Калифорнийского университета в Беркли, специалист в области конденсированных сред и по материаловедению, известен своей работой по сверхпроводимости и в частности разработкой и применением СКВИДов (сверхчувствительных магнитометров).

Мишель Деворе также давно работает в США, является главным научным сотрудником Google Quantum AI – подразделения, занимающегося разработками в области ИИ. Джон Мартинис работает профессором экспериментальной физики в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре. В 2014 г. Google наняла Мартиниса и его группу, чтобы они создали первый работающий квантовый компьютер.