Жилище экс-депутата Нипсо обыскали из-за изнасилования

В служебной квартире бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо побывали силовики. В жилище прошёл обыск.

Политика подозревают в изнасиловании 19-летней помощницы. Преступление могло случиться ещё в марте 2023 г. Из квартиры изъяты несколько предметов, возможно, имеющих отношение к преступлению, пишет "Ъ".

Ранее комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы выяснила, что, начиная с апреля 2023 г., Юрий Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними отсутствовал на работе. В общей сложности он не был в стенах Государственной Думы около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины. Известно, что на протяжении порядка двух лет Юрий Напсо проживает за пределами РФ, в ОАЭ. В итоге в апреле 2025 г. политика лишили мандата.