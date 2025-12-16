Бывшего депутата Госдумы Напсо объявили в розыск

Бывший депутат Госдумы от ЛДПР Юрий Напсо объявлен в розыск. Об этом говорится в базе розыска МВД.

"Напсо Ю. А, родившийся 17 апреля 1973 года, объявлен в розыск по статье УК РФ", - сказано в базе данных.

В октябре в служебной квартире бывшего депутата побывали силовики. В жилище прошел обыск.

"Коммерсантъ" сообщал, что Напсо подозревают в изнасиловании 19-летней помощницы. Преступление могло случиться еще в марте 2023 года.

Ранее комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы выяснила, что, начиная с апреля 2023 года, Юрий Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними отсутствовал на работе. В общей сложности он не был в стенах Государственной Думы около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины. Известно, что на протяжении порядка двух лет Юрий Напсо проживает за пределами РФ, в ОАЭ. В итоге в апреле 2025 года политика лишили мандата.