31 Октября 2025
Происшествия Центральный ФО Приволжский ФО Пермский край Воронежская область
Фото: astrobl.ru

Мошенники через пермский счет "Евраза" получили 1,8 млн рублей у подростка из Воронежа

Пермский краевой суд в порядке заочного производства рассмотрел иск жительницы Воронежа, сын которой перевел мошенникам почти два миллиона рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого суда.

Подростку позвонили по мессенджеру WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) неизвестные и представились сотрудниками службы безопасности банка. Они пояснили, что на родителей молодого человека оформлен кредит, и напугали, что деньги могут перевести на Украину, а на родителей могут завести уголовное дело. Затем неизвестные попросили включить видеосвязь и показать, что находится в квартире, просили открыть ящики шкафов.

Дома находились деньги с продажи автомобиля - 1 825 000 рублей. Мошенники попросили срочно взять наличные и пойти в торговый центр, где через банкомат "Альфа-Банка" подросток перевел всю сумму несколькими операциями по указанным мошенниками реквизитам.

Индустриальный районный суд Перми установил, что все денежные средства были переведены на расчетный счет, принадлежащий компании "Евраз", юридический адрес которого находится в Перми. Поскольку подтвержден факт перевода денежных средств на счет ответчика, а договорных отношений между сторонами не имелось, суд пришел к выводу, что на стороне Общества возникло неосновательное обогащение.

Судом с ответчика взыскана сумма в размере 1 825 000 рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 33 250 рублей.

Заочное решение в законную силу не вступило.

Теги: евраз, счет, мошенники, подросток


