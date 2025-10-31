В Югре составлены два протокола после драки на соревнованиях по рукопашному бою

В Сургуте полицейские возбудили два административных производства после драки на спортивном мероприятии. Установлены и опрошены все причастные к потасовке люди.

На человека, отвечавшего за организацию соревнований, составлен административный протокол по статье "Нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований". Речь тут идёт о том, что он не обеспечил присутствие представителей частного охранного предприятия на мероприятии.

Болельщик одной из команд стал фигурантом административного протокола по статье "Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований", сообщает управление МВД по Югре.

Потасовка случилась несколько дней назад в сургутском спорткомплексе "Таёжный". По предварительным данным, выигравший боец непристойно обругал соперника. Конфликт перерос в драку. По другим источникам, драка якобы началась из-за того, что один из зрителей попытался пнуть спортсмена.