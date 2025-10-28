Прокуратура выясняет обстоятельства массовой драки в Сургуте во время чемпионата по рукопашному бою

Прокуратура организовала проверку по инциденту во время проведения спортивного мероприятия в Сургуте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, во время чемпионата по рукопашному бою, который проходил в спорткомплексе "Таежный" Сургута началась массовая драка.



В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Также правоохранительными органами по данному факту организована проверка.

Ход и результаты которой поставлены надзорным ведомством на контроль.