В Сургуте чемпионат и первенство Югры по рукопашному бою закончился массовой дракой

В Сургуте чемпионат и первенство Югры по рукопашному бою закончился массовой потасовкой. Полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего сообщили Накануне.RU в пресс-службы полиции.

Предварительно, драка произошла после того, как выигравший боец непристойно обругал соперника. Конфликт перерос в драку. По другим источникам, драка якобы началась из-за того, что один из зрителей попытался пнуть спортсмена. Это видно и на видео, опубликованном в соцсетях.

В депспорта Югры отмечают, что конфликт быстро завершился благодаря оперативной реакции организаторов и судей.

"Конфликт произошел на региональном Чемпионате и Первенстве по рукопашному бою, причиной возникновения стала повышенная эмоциональность спортсменов. Однако благодаря оперативной реакции организаторов и судейской коллегии, инцидент удалось оперативно урегулировать. Пострадавших нет, конфликт был быстро исчерпан", —говорится в заявлении.

СургутИнформ-ТВ сообщает также, что инцидент уже осудил президент Федерации рукопашного боя Югры — Владимир Шишмарев. Он заявил, что сейчас ведется расследование для привлечения зачинщиков потасовки к ответственности:

"Федерация рукопашного боя решительно осуждает любое проявление агрессии и неспортивного поведения на соревнованиях. Мы подчеркиваем важность соблюдения этики и дисциплины среди участников соревнований. Данный случай является единичным и впервые возникшим на наших мероприятиях. Организаторы приняли решение провести тщательное расследование инцидента, по итогам которого виновники и зачинщики конфликта будут привлечены к ответственности в соответствии с регламентом соревнований и правилами федерации. Кроме того, федерацией будут приняты дополнительные профилактические меры и усилены требования к подготовке спортсменов и тренерского состава, направленные на недопущение повторения подобных ситуаций в будущем. Безопасность и комфорт всех участников являются нашим главным приоритетом", - говорится в сообщении.