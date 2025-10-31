В южноуральском городе завершают модернизацию очистных сооружений

В Миассе завершают модернизацию очистных сооружений. Об этом Накануне.RU сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.

По данным МинЖКХ, рабочие провели локальный ремонт отдельных участков коммуникаций и масштабное обновление целых инфраструктурных комплексов.

Уже обновлены теплосети протяженностью 1,7 км – на улице Вернадского и в районе детского сада №108.

Сейчас активно продолжаются работы на очистных сооружениях в поселке Хребет.