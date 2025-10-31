США собираются вывести часть военных из Венгрии, Словакии и Болгарии

США в декабре собираются вывести часть воинского контингента из Болгарии, Венгрии и Словакии, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники.

По данным издания, Пентагон рассматривает возможность "умеренного" вывода войск, в частности, потому что считает сухопутные силы стран Европы более подготовленными, чем раньше.

Ранее США уведомили Румынию и союзников по НАТО о сокращении численности войск в Европе. По информации СМИ, администрация Дональда Трампа готовит вывод 1 тыс. американских военных из Румынии.

В июле западные СМИ писали, что США могут принять решение о выводе до трети военнослужащих, находящихся в Европе. Отмечалось, что на данный момент число американских военных в Европе составляет от 90 до 100 тысяч человек. Больше всего военнослужащих США - около 35 тысяч человек - дислоцировано в Германии.