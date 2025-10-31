Английский король лишил своего брата Эндрю титулов

Король Англии Карл III инициировал лишение своего младшего брата Эндрю всех титулов и званий. Причина – скандал с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

65-летний Эндрю, младший брат Чарльза и второй сын покойной королевы Елизаветы, в последние годы подвергается все большему давлению из-за своего поведения и связей с покойным сексуальным преступником Эпштейном. Ранее Эндрю был вынужден отказаться от своего титула герцога Йоркского. Чарльз теперь активизировал свои действия против Эндрю, лишив его всех титулов, оставив право зваться Эндрю Маунтбеттен Виндзор, пишет Reuters со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

Ранее стало известно, что английская антимонархическая группа Republic выступает за суд над принцем Эндрю. Тот отказался от использования титула герцога Йоркского из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

"Эндрю по-прежнему обвиняется в сексуальных преступлениях и злоупотреблении властью. Его должны лишить всех титулов и воинского звания, необходимо уголовное расследование против него. Отказ от использования средневековых титулов – не то наказание, которое предусмотрено за эти правонарушения", - говорится в заявлении лидера движения Грэма Смита.

Он также призвал британские власти провести публичное расследование в отношении королевской семьи, которая якобы пыталась скрыть от общественности связь принца Эндрю с деятельностью Эпштейна.