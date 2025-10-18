В Англии антимонархисты хотят судить принца Эндрю

Английская антимонархическая группа Republic выступает за суд над принцем Эндрю. Тот отказался от использования титула герцога Йоркского из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

"Эндрю по-прежнему обвиняется в сексуальных преступлениях и злоупотреблении властью. Его должны лишить всех титулов и воинского звания, необходимо уголовное расследование против него. Отказ от использования средневековых титулов – не то наказание, которое предусмотрено за эти правонарушения", - говорится в переданном ТАСС заявлении лидера движения Грэма Смита.

Он также призвал британские власти провести публичное расследование в отношении королевской семьи, которая якобы пыталась скрыть от общественности связь принца Эндрю с деятельностью Эпштейна.