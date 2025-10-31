Обломки сбитого БПЛА упали на территории ТЭЦ в Орле

Обломки беспилотника упали на территории ТЭЦ в Орле, повреждено оборудование. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Пострадавших и возгорания на объекте нет. Электроснабжение восстановлено практически полностью, продолжаются ремонтные работы, добавил глава региона.

В мае в Орловской области в результате массированной атаки беспилотников было повреждено здание Болховского завода полупроводниковых приборов. Также в Болхове были повреждены несколько частных жилых домов.