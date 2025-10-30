На Урале суд арестовал шеф-повара, обвиняемого в убийстве бизнесмена

На Среднем Урале суд арестовал шеф-повара из Белоярского, обвиняемого в убийстве бизнесмена. Он будет находиться в СИЗО до конца нынешнего года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, обвиняемым по делу является Павел Тен. Следствие вышло с ходатайством о заключении его под стражу.

Белоярский районный суд, рассмотрев материалы дела, отправил Тена под арест. Мужчина будет находиться под стражей до 28 декабря 2025 года включительно.

Ранее сообщалось, что убийство произошло в ночь на 25 октября. 30-летний шеф-повар у себя дома в одном из сел Белоярского района повздорил со знакомым бизнесменом, и, будучи пьяным, ударил его топором по голове.

Машину убитого обвиняемый отогнал в другое место, где ее впоследствии и нашли в ходе поисков пропавшего коммерсанта. В итоге силовики вышли на Тена, после чего он был задержан.