Шеф-повар из Белоярского предстанет перед судом за убийство бизнесмена

Шеф-повару из Белоярского предъявили обвинение в убийстве бизнесмена. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

По версии следствия, убийство произошло в ночь на 25 октября текущего года. 30-летний обвиняемый у себя дома в одном из сел Белоярского района повздорил со знакомым бизнесменом 1976 г.р. и, будучи пьяным, ударил его топором по голове. Сам повар рассказал, что с потерпевшим был приятелям на протяжении нескольких лет. Вечером 24 октября они встретились в Заречном и поехали домой к фигуранту, чтобы пообщаться и выпить. Произошла словесная ссора, которая и вылилась в убийство.

Машину убитого обвиняемый отогнал в другое место, где ее впоследствии и нашли во время поисков пропавшего бизнесмена. Затем он вернулся домой и уже на своем автомобиле вывез тело за пределы населенного пункта и спрятал у трассы. После мужчина снова вернулся домой и выбросил орудие убийства.

"Изобличили подозреваемого сыщики уголовного розыска, применившие в своей оперативной работе так называемый "детектор лжи", более известный как полиграф. Изначально фигурант придумал себе весомое алиби, что он якобы не только не причастен к убийству, но и вообще ничего не знает об обстоятельствах гибели друга. Однако когда современное техническое устройство выдало результаты опроса, стало понятно, что задержанный, мягко говоря, лукавит. Дальнейшее для оперуполномоченных было делом техники. Подозреваемый так волновался, что даже заплакал, когда пришлось рассказать все подробности зверской расправы над товарищем. Тело жертвы было спрятано примерно в 30 километрах от места убийства уже на территории Екатеринбурга. Чтобы никто не нашел "главную улику", обложил ее несколькими автомобильными покрышками. "Ладу", на которой перевозил убитого, почистил при помощи ацетона и бензина. Навел порядок и на месте расправы. Причиной разлада между давними товарищами стали их совместные финансовые дела. Не зря в народе бытует мнение, хочешь потерять друга или родственника, дай ему деньги в долг ", - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Шеф-повару предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и занимаются закреплением доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.