МО: ВС России продолжают уничтожение формирований ВСУ в Купянске

ВС России продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в Купянске в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.

"В населенном пункте Купянск Харьковской области и на левом берегу реки Оскол штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ", - говорится в сводке ведомства.

За сутки в районе Купянска уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц военной техники, добавили в Минобороны.

Также сообщается, что группировка войск "Запад" пресекла две попытки ВСУ деблокировать свои окруженные подразделения с помощью контратак со стороны Петровки в Харьковской области.

26 октября Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО. Президенту подробно доложили о ситуации на линии соприкосновения, в частности, по купянскому и красноармейскому направлениям. Отмечено, что на купянском направлении в окружении находится до пяти тысяч военнослужащих ВСУ, а на красноармейском направлении – 5,5 тысячи военнослужащих ВСУ.

Накануне Путин сообщил, что командующие не против пустить в зоны окружения противника журналистов, в том числе украинских и зарубежных. Российская сторона готова прекратить боевые действия в этих зонах на то время, пока там будут представители СМИ.