Врачи Челябинска извлекли из кишечника мальчика силиконовый глаз

В Челябинске врачи ГКБ №1 успешно удалили из кишечника 9-летнего мальчика силиконовый глаз, который он случайно проглотил. Об этом Накануне.RU сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Читайте также: В Магнитогорске хирурги спасли пациента с редкой патологией кишечника

По словам медиков, ребенок поступил в больницу с тошнотой, рвотой и болями в животе. Первоначально врачи думали о пищевом отправлении или инфекции, но диагноз не подтвердился.

Во время обследования выяснилось, что в кишечнике находится инородное тело. Чтобы не было осложнений, врачи приняли решение о срочной операции. На рентгене предмет оказался незаметным.

Мама мальчика рассказала, что ее сын недавно ел мармеладные "глаза", рядом с которыми лежал и силиконовый. Предмет находился в организме ребенка пять дней, а симптомы появились не сразу.