В Магнитогорске хирурги спасли пациента с редкой патологией кишечника

В Магнитогорске врачи Городской больницы №3 успешно провели сложную операцию 39-летнему мужчине с редкой врожденной патологией – болезнь Гиршпрунга ( врождённым дефектом толстого кишечника). Об этом сообщил МК.RU.

По словам главного хирурга города, заведующего хирургическим отделением Петра Гришина, операция проходила в два этапа. Сначала врачи удалили поврежденную часть кишечника, из-за которой у пациента развилась тяжелая непроходимость. После этого мужчине помогли восстановиться, а через полгода провели вторую операцию, чтобы вернуть работу пищеварительной системы. Лечение прошло успешно, и спустя несколько месяцев пациент смог вернуться к обычной жизни.

По словам Петра Гришина, за 35 лет это всего третий такой случай в его практике.

"Из тонкой кишки нами был сформирован резервуар, который частично взял на себя функцию толстой кишки, а в дальнейшем полностью компенсирует функцию толстого кишечника. Для хирургов это стало непростой задачей, поскольку подшивать новый кишечник пришлось к очень короткому отрезку прямой кишки, куда сложно было добраться", – прокомментировал главный хирург Магнитогорска.

Исполняющий обязанности главного врача больницы Михаил Щербаков отметил, что подобные вмешательства требуют особой точности – малейшая ошибка может стоить пациенту жизни.