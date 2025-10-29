Глава Омского район Геннадий Долматов участвует в работе международного муниципального форума БРИКС-2025

"Начали с коллегами из Омской области работу на международном муниципальном форуме БРИКС-2025 в городе Санкт-Петербург", - сообщил в своем телеграмм-канале глава Омского района Геннадий Долматов.

Это представительно международное мероприятие, по данным организаторов, собрало на своей площадке свыше 5 тысяч участников из более чем 50 стран мира. Форум будет работать 29-31 октября в КВЦ "Экспофорум".

Форум охватывает потенциальных партнёров из более чем 100 стран, 2 000 регионов и городов по всему миру.

"Деловая программа очень насыщенная. Буду держать в курсе ", - добавил Геннадий Долматов.

Около 15 практико-ориентированных треков запланировано провести на площадке форума. Среди них - "умные" города и цифровизация: как технологии меняют городское управление; зеленая трансформация и устойчивое развитие: экологические инициативы и "чистые" технологии; муниципальные финансы и инвестиции; развитие туризма, спорта и культурного наследия; социальные инновации и молодежные инициативы. Особое внимание уделят развитию бизнес-коммуникаций и укреплению межгосударственного муниципального взаимодействия через практики народной дипломатии. Пленарная сессия состоится 29 октября.