В Петербурге задержали еще двоих человек по делу о похищении футболиста и бизнесмена

Задержаны еще двое подозреваемых по уголовному делу о нападении на футболиста и похищении предпринимателя в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает СУСКР по городу.

По данным ведомства, один из них за денежное вознаграждение предложил остальным принять участие в похищении людей. Оба задержанных признали свою вину.

Ранее по делу были задержаны четверо мужчин, суд отправил их под стражу. Речь идет о нападении на футболиста клуба "Зенит" Андрея Мостового и похищении бизнесмена Сергея Селегеня. Mash писал, что похитителями оказались студенты Морской академии. По информации телеграм-канала, они получили "заказ" от работодателя в Telegram под именем "Сатанист".