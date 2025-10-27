27 Октября 2025
Mash: Похитителями футболиста "Зенита" оказались студенты Морской академии

Похитителями полузащитника "Зенита" Андрея Мостового и зятя депутата Госдумы Сергея Селегеня оказались студенты Морской академии, пишет Mash.

По информации телеграм-канала, они получили "заказ" от работодателя в Telegram под именем "Сатанист". Он предложил подзаработать, для этого нужно было только выполнить его указания.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в похищении предпринимателя и в попытке похищения известного футболиста. Она не уточнила, о ком речь.

Как стало известно Mash, 23 октября четверо в масках подъехали к Мостовому в Петроградском районе, попытались силой затащить его в свой автомобиль, но не смогли, сообщает Mash. Спустя два дня они похитили Селегеня у магазина на Крестовском острове, надели на предпринимателя наручники и, угрожая похожим на пистолет предметом, заставили перевести 210 тысяч рублей из предполагаемого куша в 10 млн. Остальную сумму должна была привезти супруга бизнесмена в качестве выкупа. Но по пути внедорожник остановили полицейские и задержали похитителей.

Теги: андрей мостовой, похищение, сергей селегень


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.10.2025 08:50 Мск В Петербурге попытались похитить игрока "Зенита" Мостового

