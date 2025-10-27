В Петербурге попытались похитить игрока "Зенита" Мостового

В Санкт-Петербурге случилась попытка похищения футболиста "Зенита".

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в похищении предпринимателя и в попытке похищения известного футболиста. Она не уточнила, о ком речь. По данным источника РИА Новости, речь идёт о футболисте "Зенита" Андрее Мостовом.

Telegram-канал "112" пишет о том, что футболисту, возможно, от нападавших помог отбиться друг, в результате спортсмен смог убежать. При этом возможные похитители могут быть причастны к схожему нападению на зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

25 октября толпа молодых парней подошла к Сергею С., кинула его в машину и куда-то увезла. От него требовали 10 млн руб., забрали телефон и якобы угрожали расправой. Пострадавший успел перевести бандитам 210 тыс. руб.