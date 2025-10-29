Маркетплейсы превращаются в системно значимые компании - Набиуллина

В России маркетплейсы превращаются в системно значимые компании, при этом регуляторы не предъявляют к ним таких требований, как, например, к системно значимым банкам, хотя платформы уже обзавелись кредитными организациями. В связи с этим ЦБ направил свои предложения в правительство, сообщила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

"Маркетплейсы превращаются в системно значимые компании. У нас есть требования к системно значимым банкам, и чтобы условия конкуренции были равными, требования должны быть и к таким организациям. У нас есть предложения, которые мы направили в правительство", - сообщила Набиуллина.