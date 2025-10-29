Житель Екатеринбурга потерял миллионы, отдав их "коучу по инвестициям"

Молодой житель Екатеринбурга лишился крупной суммы денег, отдав их своему "коучу по инвестициям".

Сам 31-летний уралец рассказал полицейским, что еще летом 2023 года в одном из чатов инвестиционных групп он познакомился с неким "профессиональным брокером" и решил взять у него несколько уроков по инвестициям. Обучение сопровождалось практическими заданиями, для которых нужно было зарегистрироваться на специальной платформе и вносить на нее деньги в иностранной валюте через криптокошелек.

Екатеринбуржец исправно делал это в течение года, и к концу лета 2024 года на платформе скопилось около 3 млн рублей. Однако этого оказалось "недостаточно", и по указаниям "коуча" мужчина дополнительно приобрел криптовалюту на сумму более 4 млн рублей. Первую "прибыль" в 3,5 млн рублей он даже смог вывести на свой счет, но оставшихся денег в итоге так и не получил – "коуч" просто перестал выходить на связь.

Горе-инвестор обратился в полицию. Силовики быстро выяснили, что "наставник" уже несколько лет как покинул Россию и находится в федеральном розыске.

Как сообщили Накануне.RU в управлении МВД по Екатеринбургу, ущерб потерпевшему составил 3,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В полиции в очередной раз просят уральцев быть бдительными при заключении сделок в интернете, а также не доверять предлагающим быстрый и легкий заработок.

