В Екатеринбурге "начальник контрразведки" убедил пенсионерку отдать 10 млн рублей

В Екатеринбурге лжесиловики убедили местную пенсионерку отдать им 10 млн рублей. Сейчас в ситуации разбираются настоящие полицейские.

Читайте также: В Екатеринбурге бывшую соцработницу отправили в колонию за хищение денег пенсионерок

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, все началось с того, что 73-летней женщине в мессенджере поступил звонок от неизвестного, который представился "следователем ФСБ". Как пояснил лжесиловик, от имени пенсионерки якобы идут попытки перевода денег террористам, и для доказательства непричастности необходимо четко следовать его указаниям. Злоумышленник убедил ее купить новый смартфон и уже через него держать связь с ним, а также "начальником контрразведки" и еще одним "сотрудником ФСБ".

Следуя указаниям аферистов, потерпевшая через кассу обналичила все свои сбережения в 10 млн рублей. На следующий день бабушка упаковала деньги в пакет и передала его так называемому "курьеру", который назвал кодовое слово "тюльпан". После этого пенсионерка рассказала обо всем сыну, который объяснил, что ее обманули.

В полиции Екатеринбурга в очередной раз призывают не доверять сомнительным звонкам и не разглашать свои личные данные. Представители банков, силовых структур, сотовых операторов, портала Госуслуг никогда не просят переводы на несуществующие "безопасные счета", а все подобные требования являются действиями мошенников.

Напомним, недавно в Екатеринбурге выпускница колледжа отдала "бывшему директору" 900 тысяч рублей.