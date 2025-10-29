Бизнесмена, обвиняемого в попытке расчленить жену из-за курицы, отправили в СИЗО

Березовский городской суд избрал меру пресечения 56-летнему Рафису Хузину, обвиняемому в убийстве и попытке расчленить свою супругу.

Ранее сообщалось, что трагедия произошла в частном доме в Березовском. По версии следствия, мужчина убил жену за то, что она отказалась разделать курицу на суп. Затем он попытался расчленить тело, но сил хватило только на то, чтобы снять кожу с верхней части туловища. Через несколько дней он сам сдался полиции.

Обвиняемым оказался ранее не судимый индивидуальный предприниматель в сфере перевозки грузов. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Постановлением суда от 28 октября 2025 года ходатайство следствия удовлетворено. В отношении Хузина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 25 декабря 2025 года включительно.