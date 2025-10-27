27 Октября 2025
Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Силовики задержали уральского бизнесмена, который пытался расчленить жену

Силовики впервые прокомментировали жестокое убийство на Среднем Урале, где муж-бизнесмен зарезал и попытался расчленить собственную жену.

Ранее сообщалось, что трагедия произошла в частном доме в Березовском. Мужчина убил жену за то, что она отказалась разделать курицу на суп. Через несколько дней он сам сдался полиции.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, 56-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве супруги. Как установило следствие, пьяный муж нанес ей несколько ножевых ранений, от которых та скончалась. После мужчина предпринял попытки для сокрытия тела и следов убийства.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, убийцей оказался ранее не судимый индивидуальный предприниматель в сфере перевозки грузов. После расправы над своей второй половинкой бизнесмен намеревался под воздействием паров алкоголя расчленить тело и надежно спрятать останки.

"Однако хмель быстро выветрился, и у него не хватило решимости довести до конца задуманное, после чего он сам сообщил о случившемся в полицию. Даже повидавшие на своем профессиональном веку много чего жуткого сыщики, прибывшие первыми на место ЧП, ужаснулись увиденной картине. Представители МВД при осмотре частного дома, где произошла семейно-бытовая трагедия на почве чрезмерного злоупотребления спиртного объемом 0,7 литра, в печке обнаружили сожженный мобильный телефон жены и другие важные вещдоки. При этом в жилище был наведен порядок, никто бы даже не подумал, что здесь произошло такое ЧП. Предполагаемое орудие преступления – большой кухонный нож – сотрудники полиции также обнаружили и изъяли", - отметил полковник Горелых.

Уралец был задержан. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения – заключении под стражу.

Теги: убийство, бизнесмен, жена, полиция, СК, Березовский


