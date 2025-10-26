Baza: На Среднем Урале муж зарезал и попытался расчленить жену из-за курицы

На Урале муж зарезал и попытался расчленить жену за то, что она отказалась разделать курицу на суп. Спустя пять дней он сам сдался полиции.

Как сообщает Baza, трагедия произошла в Березовском, в частном доме. Муж попросил жену разделать тушку курицы на суп, но та отказалась. Это так разозлил мужчину, что он зарезал женщину и попытался расчленить. Сил хватило только на то, чтобы снять кожу с верхней части тела. Дальше убийца пойти не смог.

Мужчина спрятал тело в сарае, а спустя пять дней сам пришел в участок и сдался полицейским. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.