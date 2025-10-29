Екатеринбург переходит на новую схему оплаты тепла с декабря

Начиная с 1 декабря 2025 года Екатеринбург переходит на новую схему оплаты тепла. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соглашения с крупнейшими поставщиками услуг ПАО "Т Плюс" и АО "ЕТК". Они регулируют порядок установления цен за тепло на 10 лет, фиксируют ответственность теплоснабжающих организаций за качество услуг и обязательства по замене сетей.

"Поставщиков обяжут значительно увеличить объемы модернизации и реконструкции источников теплоснабжения и сетевых объектов. Сегодня в Екатеринбурге более 3,5 тысячи километров теплосетей, замены требуют около 60%. Новая схема позволит к 2029 году ремонтировать до 100 километров сетей в год, что исключит в будущем перебои в подаче тепла и горячей воды. Сегодня этот показатель значительно ниже. При этом компании должны будут поддерживать стабильное качество тепла, быстро устранять неполадки и автоматически снижать плату в случае ухудшения услуг", - заявили в мэрии.

Важным пунктом называют коэффициент, на который может ежегодно повышаться плата, пока не достигнет предела, ранее установленного Региональной энергетической комиссией Свердловской области. Согласно соглашениям, инвестиционная надбавка не сможет превышать 3%. Больше половины средств направят на модернизацию инфраструктуры.

Следить за соблюдением договора будет специально созданная служба муниципального контроля.

"В случае превышения допустимой цены поставщика ресурса лишат статуса единой теплоснабжающей организации и права продавать теплоэнергию. Кроме того, при несоблюдении организациями обязательств по качеству и объему ремонтов инфраструктуры и оказываемых услуг их также ждут штрафы и расторжение соглашений", - добавили в администрации.

О том, что обновление теплосетевого комплекса Екатеринбурга требует перехода в новую ценовую зону, стало известно в прошлом году. Речь идет о "методе альтернативной котельной".