Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге установят индикативный предельный уровень цены на теплоснабжение

С 1 и по 31 декабря в Екатеринбурге будет установлен индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию. Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, установление связано с распоряжением правительства РФ, согласно которому уральская столица должна перейти в ценовую зону теплоснабжения (ЦЗТ), более известную как "метод альтернативной котельной".

"Это не тариф, который будет применен в расчетах за тепловую энергию в отношении потребителей — включая население, а максимально возможный порог цены на тепловую энергию. Переход Екатеринбурга в ценовую зону теплоснабжения обяжет поставщика ресурса проводить модернизацию и развивать свою коммунальную инфраструктуру в рамках инвестиционной программы, в частности, увеличивать масштабы ремонтов сетей", — утверждают в департаменте.

Ранее мы писали, что "метод альтернативной котельной" представляет из себя вариант установления предельной цены на тепло. Она рассчитывается как стоимость выработки на условной "идеальной" котельной, которую можно было построить здесь и сейчас в текущих финансовых условиях с учетом капитальных и эксплуатационных затрат. Отсюда и возникло неофициальное название – "альтернативная котельная". Решение о переходе в ценовую зону принимает Правительство РФ.

Согласно проекту решения региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области, цена за Гкал без учета НДС составит 3 тыс. 934 рубля 44 копейки, с НДС — 4 тыс. 721 рубль 33 копейки. Отмечается, что переход на метод альткотельной, как и в других регионах, позволит более гибко управлять обновлением систем теплоснабжения и реализовывать инвестиционные проекты в этой сфере. Более того, это повысит ответственность единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) за надежность и бесперебойность теплоснабжения.

В департаменте информполитики также просили обратить внимание на то, что рост платы граждан за коммунальные услуги ограничивается предельными индексами изменения совокупной платы граждан за коммунальные услуги. Это значит, что при переходе на метод альткотельной сохраняются как все действующие ограничения по размеру совокупной платы за коммунальные услуги, так и региональные меры социальной поддержки.

Ранее в администрации Екатеринбурга одобрили идею перехода на "метод альтернативной котельной". По задумке, размер оплаты для потребителей увеличится, но и качество воды должно заметно улучшиться, поскольку собранные средства будут идти на модернизацию тепловых сетей.

Теги: Екатеринбург, тепловая энергия, альткотельная, цена


