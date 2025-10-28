Школа перестала быть главным источником знания - вице-спикер ГД

Современная школа как институт переживает серьезный кризис, связанный с тем, что в условиях огромного количества источников информации она перестала быть единственным приоритетным источником знания. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Об этой проблеме давно говорят все. Правда, из этого делаются разные выводы. Кузнецова предлагает, чтобы школа взяла на себя новую миссию - формирование личностных установок ребенка. То есть прежде всего занялась воспитательной задачей. Депутат не пояснила, как она видит новую миссию школы, которую едва ли возможно объявить без изменения всего законодательства в части образования. Насколько можно понять, она считает, что школа должна давать детям достойный пример. Так, если детям говорят о ценности семьи, то важно, какая семья и сколько детей у учителя. То же самое касается патриотизма.

"Мои пятеро мальчиков, когда началась специальная военная операция, твердо решили, что будут военнослужащими", - привела пример Кузнецова.

С тем, что личный пример и позиция учителя крайне важны для ребенка, едва ли возможно спорить. Проблема в том, что статус учителя очень низкий, а сами учителя не имеют никаких "воспитательных полномочий" и фактически беззащитны перед учениками и их родителями, на сторону которых администрация школы встает практически всегда.

По данным опроса учителей, ушедших из школы, почти 50% указали на неуважение со стороны руководства и неуважение к профессии учителя в обществе. А более половины россиян (53%) считают, что за последние 10 лет социальный статус учителя в обществе понизился. Причем 73% опрошенных считают, что учитель сегодня скорее оказывает образовательную услугу, и лишь 13% считают, что он скорее занимается воспитанием детей. В этих условиях та миссия школы, которую предлагает Кузнецова, является только мечтой.