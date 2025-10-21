Учительница рассказала, как ИИ изменил сознание детей в худшую сторону

Массовое использование ИИ в школе привело к опасному искажению сознания детей, которые уже не понимают, зачем вообще им учиться и что это такое. Об этом "Родной школе" рассказала учительница математики из Санкт-Петербурга Диана Назирова.

По ее наблюдениям, дети полностью утратили способность к устным ответам, их речь крайне бедна и примитивна, потому что учебные действия не проговариваются, а мышление не развивается.

"Вся страна у нас сейчас списывает, это настолько массово, что даже не передать словами. И самый ужас не в том, что они списали, а полностью поменялась вся парадигма. Человек сделал не сам, при этом его позиция такова, что я все сделал верно, я же сдал, какая претензия ко мне. Если я прошу объяснить, он очень возмущен: какое вы имеет право спрашивать? То есть в его голове он и не должен знать. И это у 80% школьников страны. Вот они в будущем вольются в промышленность страны. Смогут они что-то создавать? Они не считают, что они должны что-то создавать. Они считают, что они должны предоставить что-то, что покажет, что они что-то сделали", - рассказала Назирова.

Напомним, недавно глава "Сбера" Герман Греф призвал срочно внедрять ИИ в школе. Президент группы компаний InfoWatch, председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Наталья Касперская считает, что в школу вводить ИИ нельзя, это приведет только к дальнейшему снижению умственного уровня детей .