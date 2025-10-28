Mash: Тысячи военных ВСУ находятся под угрозой затопления из-за обстрелов Белгородского водохранилища

Около четырех тысяч бойцов ВСУ оказались под угрозой затопления из-за ударов по Белгородскому водохранилищу, сообщает Mash.

По информации Telegram-канала, вода может достичь Волчанска в Харьковской области, где расположены оборонные линии 57-й и 58-й механизированных бригад ВСУ. В этом случае удерживать город они не смогут, поэтому российская армия может беспрепятственно продвинуться в регионе.

Подчеркивается, что масштабная угроза, связанная с выходом реки Донец из берегов, возникнет только в случае полного разрушения плотины.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ситуация на Белгородском водохранилище стабильная, но опасность остается из-за угрозы повторных обстрелов.

Напомним, 25 октября плотина Белгородского водохранилища получила повреждения в результате удара ВСУ. Гладков сообщил, что повторный удар может привести к ее разрушению и угрозе подтопления населенных пунктов, в которых проживает около тысячи жителей. В связи с этим власти предложили выезд в ПВР Белгорода жителям, которым может угрожать риск затопления.