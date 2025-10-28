Страны ЕС могут влезть в долги ради финансирования Украины

Еврокомиссия может предложить странам ЕС взять долги на десятки миллиардов евро ради финансирования Украины, пишет Politico.

Этот план возник после того, как Бельгия сорвала план использования замороженных российских активов. Теперь фактически рассматривается только два варианта - или набрать долгов ради Киева, или вовсе прекратить его содержать. Пока вопрос о краже активов отложен до декабря. Новый план коллективного займа странам представят в ближайшие недели. Но она вряд ли понравится. Окончательное решение должно быть принято не позднее саммита ЕС 18 декабря. Время истекает, бросить Украину нельзя, а помогать - хороших вариантов нет.

"Перспектива того, что странам ЕС, многие из которых и без того имеют огромную задолженность, придется еще больше уйти в минус ради помощи Украине, заставит всех серьезно задуматься. Киев столкнется с серьезными финансовыми трудностями к концу первого квартала 2026 года, если не получит новый денежный транш, и на данный момент Европа - единственный реалистичный вариант", - пишет издание.

Однако эксперты не исключают, что план большого заема был специально придуман для того, чтобы напугать страны ЕС огромными долгами и в конечном итоге вынудить их согласиться на кражу российских активов через так называемый "репарационный кредит". При этом Венгрия предлагает вообще отказаться от финансирования Украины.

В сентябре бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европа обязана финансировать Украины, даже если ей самой не будет хватать на самое необходимое. "Мы должны взять на себя траты заплатить за мир", - сказал он. Зеленский тоже требует денег и на днях призвал все-таки украсть российские активы.