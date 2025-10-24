"Репарационный кредит" пока отменяется. Бельгия не позволила ЕС украсть российские активы

Лидеры стран ЕС на прошедшем саммите в Брюсселе не смогли принять решение по использованию российских активов на сумму около 140 млрд евро для передачи Украине. Обсуждение вопроса отложено до декабря.

Речь идет о схеме так называемого "репарационного кредита" за счет российских активов без их официальной конфискации. Рассматривается вариант через новые еврооблигации, гарантированные странами ЕС. Однако, как пишет Politico, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на закрытой встрече занял бескомпромиссную позицию по поводу использования замороженных российских активов и фактически завел переговоры в тупик. Он снова напомнил, что это очень большой риск для Бельгии и для всего ЕС. Для Бельгии - потому что большая часть замороженных активов России хранится в депозитарии Euroclear, который находится на бельгийской территории. Для ЕС же это может стать непоправимыми ударом по репутации. Ранее это предложение также вызвало резкий протест Европейского центрального банка, который неоднократно предупреждал, что любое юридически неправомерное использование активов может спровоцировать отток капитала инвесторов из Европы, что нанесет большой финансово-экономический удар по ЕС. В итоге по требованию Бельгии в проекте заявления ЕС формулировки стали более расплывчатыми. Бельгия настаивает на том, что российские активы должны оставаться замороженными до завершения военного конфликта.

Бельгия требует разделить риски между всеми странами ЕС, чтобы те в конце концов не сделали крайней саму Бельгию. Это вызвало недовольство некоторых делегаций. Они хотели бы отдать российские активы правящему режиму в Киеве, но не хотят брать на себя ответственность. Кроме того, они раздражены тем, что сама Бельгия мало помогала Украине и еще мешает помочь по-крупному.

"Никто не хочет нести ответственность за то, что у Украины закончатся деньги, но пока нет решения о том, чтобы действительно отправить им деньги", — сказал Politico источник.

Некоторые страны также призывают учитывать риски. Так, глава Минфина Ирландии Паскаль Донохью назвал три условия: "репарационный кредит" не должен противоречить международному праву, не должен угрожать финансовой стабильности еврозоны, а ЕС должен искать другие пути поддержки Киева. Однако большинство склоняется к тому, что других путей нет.

В результате лидеры ЕС обратились в Еврокомиссию с просьбой разработать новые варианты поддержки и еще раз продумать отклоненный, чтобы найти приемлемую схему кражи российских денег.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сказал, что "это все похоже на такую банду: кто-то стоит на шухере, кто-то грабит, а кто-то, как Бельгия, кричит: "Ребята, давайте вместе нести ответственность".