"Репарационный кредит" пока отменяется. Бельгия не позволила ЕС украсть российские активы

24 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com

Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

"Репарационный кредит" пока отменяется. Бельгия не позволила ЕС украсть российские активы

Лидеры стран ЕС на прошедшем саммите в Брюсселе не смогли принять решение по использованию российских активов на сумму около 140 млрд евро для передачи Украине. Обсуждение вопроса отложено до декабря.
Читайте также:

Речь идет о схеме так называемого "репарационного кредита" за счет российских активов без их официальной конфискации. Рассматривается вариант через новые еврооблигации, гарантированные странами ЕС. Однако, как пишет Politico, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на закрытой встрече занял бескомпромиссную позицию по поводу использования замороженных российских активов и фактически завел переговоры в тупик. Он снова напомнил, что это очень большой риск для Бельгии и для всего ЕС. Для Бельгии - потому что большая часть замороженных активов России хранится в депозитарии Euroclear, который находится на бельгийской территории. Для ЕС же это может стать непоправимыми ударом по репутации. Ранее это предложение также вызвало резкий протест Европейского центрального банка, который неоднократно предупреждал, что любое юридически неправомерное использование активов может спровоцировать отток капитала инвесторов из Европы, что нанесет большой финансово-экономический удар по ЕС. В итоге по требованию Бельгии в проекте заявления ЕС формулировки стали более расплывчатыми. Бельгия настаивает на том, что российские активы должны оставаться замороженными до завершения военного конфликта.

Бельгия требует разделить риски между всеми странами ЕС, чтобы те в конце концов не сделали крайней саму Бельгию. Это вызвало недовольство некоторых делегаций. Они хотели бы отдать российские активы правящему режиму в Киеве, но не хотят брать на себя ответственность. Кроме того, они раздражены тем, что сама Бельгия мало помогала Украине и еще мешает помочь по-крупному.

"Никто не хочет нести ответственность за то, что у Украины закончатся деньги, но пока нет решения о том, чтобы действительно отправить им деньги", — сказал Politico источник.

Некоторые страны также призывают учитывать риски. Так, глава Минфина Ирландии Паскаль Донохью назвал три условия: "репарационный кредит" не должен противоречить международному праву, не должен угрожать финансовой стабильности еврозоны, а ЕС должен искать другие пути поддержки Киева. Однако большинство склоняется к тому, что других путей нет.

В результате лидеры ЕС обратились в Еврокомиссию с просьбой разработать новые варианты поддержки и еще раз продумать отклоненный, чтобы найти приемлемую схему кражи российских денег.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сказал, что "это все похоже на такую банду: кто-то стоит на шухере, кто-то грабит, а кто-то, как Бельгия, кричит: "Ребята, давайте вместе нести ответственность".

Теги: украина, кредит, ес, активы, бельгия


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети