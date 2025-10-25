ЕС рискует потерять $238 миллиардов в случае конфискации активов России

Страны ЕС в случае конфискации активов России в рамках выдачи "репарационного кредита" Украине могут лишиться как минимум 238 миллиардов долларов вложений в российскую экономику. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные национальных статслужб.

На сегодняшний день у России на счетах бельгийского Euroclear заблокировано активов примерно на 224,5 миллиарда долларов по текущему курсу. Сколько из этих средств принадлежит Банку России, организация не раскрывает. При этом в 2025 году они приносили Euroclear около 90% доходов от всех российских активов, в прошлом году — менее 80%.

Ранее лидеры стран ЕС на прошедшем саммите в Брюсселе не смогли принять решение по использованию российских активов на сумму около 140 млрд евро для передачи Украине. Обсуждение вопроса отложено до декабря. Речь идет о схеме так называемого "репарационного кредита" за счет российских активов без их официальной конфискации. Рассматривается вариант через новые еврооблигации, гарантированные странами ЕС. Однако, как пишет Politico, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на закрытой встрече занял бескомпромиссную позицию по поводу использования замороженных российских активов и фактически завел переговоры в тупик. Он снова напомнил, что это очень большой риск для Бельгии и для всего ЕС.