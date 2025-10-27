Мессенджером Max пользуются уже 50 млн человек

В мессенджере МАХ зарегистрировались 50 млн пользователей.

Среднесуточный охват в октябре превысил 19 млн человек. Рекордный показатель был зафиксирован 22 октября, когда суточный охват превысил 22,5 млн пользователей, сообщает пресс-служба мессенджера.

В сентябре этого года сообщалось, что в "Госуслугах" теперь можно создать QR-код, который можно будет предъявлять вместо оригинала паспорта, в том числе для подтверждения возраста. При этом тот, кому QR-код предъявляется, не увидит никакой дополнительной информации, кроме запрашиваемой. То есть на "Госуслугах" уже есть функция, которая станет доступна пользователям Max.