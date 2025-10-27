ЕК: Санкции против "Роснефти" и "Лукойла" могут негативно повлиять на страны ЕС

В Еврокомиссии заявили, что санкции США против "Роснефти" и "Лукойл" могут оказать негативное влияние на ряд стран ЕС.

"Мы проводим постоянные контакты с нашими странами, чтобы убедиться, что мы можем избежать такого влияния», - сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен. Ее слова приводит РИА Новости.

22 октября американский Минфин объявил о введении новых антироссийских санкций, которые затрагивают "Роснефть" и "Лукойл", а также их дочерние структуры. Неделей ранее власти Великобритании также ввели санкции против этих компаний. После этого акции "Лукойла" и "Роснефти" резко подешевели более чем на 4%.