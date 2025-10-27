В Югре выдворили за пределы России 134 мигранта за время проведения операции

В Ханты-Мансийском автономном округе подвели итоги масштабной оперативно-профилактической операции по противодействию нарушениям миграционного законодательства. Всего за время проведения мероприятий с территории России выдворены 134 иностранных гражданина, сообщили Накануне.RU в УМВД по ХМАО-Югре.

Сотрудники полиции проверили объекты транспорта, строительства, торговли, промышленные зоны, жилые сектора и места компактного проживания иностранцев. В ходе рейдов выявлено 116 иностранных граждан, незаконно находившихся на территории РФ, а в отношении 187 человек принято решение о запрете въезда в страну.

Всего за время операции составлено 913 административных протоколов за нарушения миграционного законодательства. Аннулированы 111 патентов и 26 разрешений на временное или постоянное проживание. Возбуждено 74 уголовных дела за организацию незаконной миграции, фиктивную регистрацию и подделку документов.

В Сургутском районе 41-летняя жительница поселка Солнечный фиктивно прописала в своей квартире двух иностранцев. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ.

В ведомстве подчеркнули, что работа по контролю за соблюдением миграционного законодательства на территории округа будет продолжена.