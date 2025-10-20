Имя Мухаммад остается самым популярным именем среди новорожденных в Югре

ЗАГС Югры озвучил самые популярные имена для новорожденных детей, передает корреспондент Накануне.RU.

В 2025 году самым популярным именем среди мальчиков третий год остается Мухаммад. Это имя получили 305 новорожденных. На втором месте - имя Михаил - 222 новорожденных были названы этим именем. Замыкает тройку популярных имен для мальчиков имя Александр - так назвали 191 ребенка. Также в пятерку популярных имен вошли Артем (159) и Роман (146).

Среди женских имен лидирует Анна - 172 ребенка были названы так. На втором месте - Амина - 170 девочек были названы этим именем. Третье место у имени София - 158 детей получили это имя. Четвертое и пятое у Евы и Сафии (145 и 140 соответственно).