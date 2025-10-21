Свыше 130 мигрантов задержали в Сургуте, более 150 - в Нижневартовске

В Сургуте было выявлено 132 административных правонарушения в миграционной сфере. По итогам рассмотрения дел в отношении 59 иностранных граждан было принято решение о принудительном выдворении за пределы Российской Федерации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

В Нижневартовске было составлено 153 протокола об административных нарушениях. По 14 фактам иностранные граждане привлечены за осуществление незаконной трудовой деятельности (ч.1 ст.18.10 КоАП РФ).

Всего за неделю полицейские составили 688 административных протоколов, почти половина из которых (326) связаны с нарушением порядка выезда, въезда и пребывания на территории России иностранных граждан.

Сообщается, что всего в Югре выявлено 32 факта фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан (ст.322.3 УК РФ), один факт изготовления фальшивых документов (ст.327 УК РФ) и четыре факта незаконного пересечения госграницы РФ (ч. 2 ст. 322 УК РФ).

Полицейские из Когалыма установили, что 40-летняя местная жительница организовала фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан. Когалымчанка незаконно зарегистрировала в своей квартире троих иностранных граждан без намерения предоставлять им указанное жилье для проживания. Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ

Всего с начала операции сотрудниками полиции было принято 268 решений об административном выдворении за пределы РФ, из которых 242 с помещением в ЦВСИГ по г. Сургуту. 26 нарушителям вынесено наказание в виде контролируемого самостоятельного выезда. В отношении всех нарушителей будет принят запрет на въезд в Россию сроком от 5 до 10 лет.

