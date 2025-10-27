Водитель погиб при атаке дрона на микроавтобус в Брянской области

ВСУ нанесли удар с помощью дронов – камикадзе по микроавтобусу с мирными жителями в поселке Погар Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Водитель погиб, пять пассажиров пострадали, написал он в своем Telegram-канале.

Все пострадавшие оперативно доставлены в больницу, им оказана необходимая медпомощь.

В сентябре ВСУ несколько раз ударили по микроавтобусу с сотрудниками предприятия в Погарском районе Брянской области. Водитель, четверо пассажиров автобуса и два бойца бригады "БАРС-Брянск" получили ранения.